ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin inşaat demiri ithalatı bu yılın Eylül ayında aylık %26 düşüş ve yıllık %117,7 artışla 65.749 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 48,7 milyon $'a ve 2025'in Eylül ayında kaydedilen 13,8 milyon $'a kıyasla 38 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla inşaat demiri ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 72.396 mt'a kıyasla 36.999 mt ile Güney Kore oldu. Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Güney Kore'den inşaat demiri ithalatı yapılmamıştı. Güney Kore'yi 22.344 mt ile Türkiye, 3.065 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 1.594 mt ile Meksika takip etti.