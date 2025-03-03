ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık’ta %5,1 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %5,1 düşüş ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %8,1 artışla 5.141 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 11,5 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 10,5 milyon $’a kıyasla 10,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 4.080 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 3.548 mt’a kıyasla 3.452 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.328 mt ile Kanada takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.