ABD’nin slab ithalatı 2025’in Eylül ayında %30,7 düştü

Perşembe, 29 Ocak 2026 09:46:24 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Eylül ayında aylık %30,7 ve yıllık %36,7 düşüşle 232.727 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 186,5 milyon $’a ve 2024 yılının Eylül ayında kaydedilen 246,9 milyon $’a kıyasla 128,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ağustos ayında kaydedilen 189.893 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 262.478 mt’a kıyasla 144.814 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 48.016 mt ile Meksika ve 29.359 ile Japonya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

