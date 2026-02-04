ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Ekim ayında %14,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %14,4 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 119.740 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 154,9 milyon $’a ve 2024 yılının Ekim ayında kaydedilen 170 milyon $’a kıyasla 174,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 55.317 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 73.172 mt’a kıyasla 60.299 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 58.860 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.