ABD’nin slab ithalatı 2025’in Kasım ayında %21,5 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %21,5 artış ve yıllık %6,7 düşüşle 397.530 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 171,8 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 237,7 milyon $’a kıyasla 206,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ekim ayında kaydedilen 246.460 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 270.121 mt’a kıyasla 211.415 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 96.036 mt ile Meksika, 37.341 mt ile Endonezya ve 24.252 ile Avustralya takip etti.