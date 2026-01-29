ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Eylül ayında %3,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı geçtiğimiz yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %3,2 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %11,1 düşüşle 104.902 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 154,9 milyon $’a ve 2024 yılının Eylül ayında kaydedilen 168,4 milyon $’a kıyasla 174,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 57.191 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 76.256 mt’a kıyasla 55.317 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 49.210 mt ile Kanada takip etti. Eylül ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.