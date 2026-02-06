ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2025’in Kasım ayında %17,1 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı 2025’in Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %17,1 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %10,9 düşüşle 61.248 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 93,3 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 84,8 milyon $’a kıyasla 93,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 54.260 mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 51.514 mt’a kıyasla 50.119 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 10.944 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.