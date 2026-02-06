 |  Giriş 
ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %49,7 azaldı

Cuma, 06 Şubat 2026 09:44:46 (GMT+3)

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı, bir önceki aya kıyasla %49,7 ve yıllık %63,9 düşüşle 46.445 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 57,5 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 138,5 milyon $’a kıyasla 33,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 49.808 mt’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 120.416 mt’a kıyasla 29.793 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.685 mt ile Vietnam, 2.536 mt ile Almanya ve 2.426 mt ile Hollanda takip etti.


