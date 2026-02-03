ABD’nin çelik ithalatı 2025’in Kasım ayında %5,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Kasım ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %5,3 ve yıllık bazda %20,7 düşüşle 1.489.022 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 1,66 milyar $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 2,28 milyar $’a kıyasla 1,56 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 233.266 mt ile Kanada, 224.324 mt ile Brezilya, 150.144 mt ile Meksika ve 149.299 mt ile Güney Kore oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 345.630 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 417.239 mt’a kıyasla 490.096 mt oldu. Kasım ayında yassı mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 546.684 mt’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 742.661 mt’a kıyasla 408.792 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 295.463 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 302.348 mt’a kıyasla 224.512 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 313.014 mt’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 328.249 mt’a kıyasla 298.614 mt seviyesinde yer aldı.