ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Kasım ayında %27,9 düşüş kaydetti

Perşembe, 05 Şubat 2026 09:58:41 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı 2025’in Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %27,9 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %51,1 düşüşle 92.784 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, önceki ay kaydedilen 126,4 milyon $’a ve 2024 yılının Kasım ayında kaydedilen 210,2 milyon $’a kıyasla 90,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 61.317 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 59.059 mt’a kıyasla 50.528 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.980 mt ile Güney Kore ve 4.325 mt ile Avusturya takip etti.


