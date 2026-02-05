ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in Kasım ayında %4,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %4,6 ve 2024'ün Kasım ayına kıyasla %16,9 düşüşle 46.304 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 53,6 milyon $’a ve 2024’ün Kasım ayında kaydedilen 68,2 milyon $’a kıyasla 50,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla sıcak rulo sac ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 29.752 mt’a ve 2024'ün aynı ayında kaydedilen 34.428 mt’a kıyasla 31.877 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 14.048 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda sıcak rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.