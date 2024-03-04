ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık ayında %30,5 düştü

Pazartesi, 04 Mart 2024 09:21:28 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %30,5 düşüş ve 2022’nin aynı ayına kıyasla %4,4 artışla 5.417 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,4 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 9,7 milyon $’a kıyasla 10,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 5.008 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 3.403 mt’a kıyasla 3.548 mt ile Meksika oldu. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.