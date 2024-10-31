ABD’nin takım çeliği ihracatı Ağustos’ta %0,8 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %0,8 ve 2023’ün aynı ayına kıyasla %5,7 artışla 8.012 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a kıyasla 16,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 6.865 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 5.783 mt’a kıyasla 6.645 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.