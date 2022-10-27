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ABD’nin takım çeliği ihracatı Ağustos ayında %9 arttı

Perşembe, 27 Ekim 2022 09:02:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %9 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %68,5 artışla 9.318 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 16,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 10,4 milyon $’a kıyasla 18,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 5.181 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 5.139 mt’a kıyasla 5.912 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 3.170 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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