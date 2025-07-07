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ABD’nin takım çeliği ihracatı 2025’in Nisan ayında %22,6 geriledi

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 11:10:03 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %22,6 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %36,1 düşüşle 5.554 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 15,5 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 19,2 milyon $’a kıyasla 14,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 5.367 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 7.191 mt’a kıyasla 5.515 mt ile Meksika oldu. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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