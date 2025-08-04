ABD’nin takım çeliği ihracatı 2025’in Mayıs ayında %24,2 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %24,2 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %15,7 artışla 6.900 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 14,4 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 12,6 milyon $’a kıyasla 14,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 4.515 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 4.698 mt’a kıyasla 5.043 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 1.227 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.