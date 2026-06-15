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ABD’nin hurda ihracatı 2026’nın Nisan ayında %27,1 geriledi

Pazartesi, 15 Haziran 2026 11:28:08 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %27,1 ve yıllık %4,7 düşüşle 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Kanada olurken, söz konusu ihracat aylık %187,9 ve yıllık %228,3 artışla 185.406 mt seviyesinde kaydedildi. Kanada’yı 144.175 mt ile Meksika, 136.066 mt ile Türkiye ve 79.886 mt ile Tayland takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 669,24 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 464,46 milyon $’a kıyasla 480,82 milyon $ oldu.


Etiketler: Hurda Hammaddeler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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