ABD’nin hurda ihracatı 2026’nın Nisan ayında %27,1 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre bu yılın Nisan ayında ülkenin hurda ihracatı aylık %27,1 ve yıllık %4,7 düşüşle 1 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında ABD’nin en çok hurda ihraç ettiği ülke Kanada olurken, söz konusu ihracat aylık %187,9 ve yıllık %228,3 artışla 185.406 mt seviyesinde kaydedildi. Kanada’yı 144.175 mt ile Meksika, 136.066 mt ile Türkiye ve 79.886 mt ile Tayland takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 669,24 milyon $’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 464,46 milyon $’a kıyasla 480,82 milyon $ oldu.