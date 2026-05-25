ABD’nin çekme tel ihracatı 2026’nın Mart ayında %19,4 arttı

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 13:57:16 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ABD’nin çekme tel ihracatı bir önceki aya kıyasla %19,4 artış ve 2025’in aynı ayına kıyasla %1,4 düşüşle 7.662 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,46 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 18,84 milyon $’a kıyasla 20,56 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 2.558 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 2.941 mt’a kıyasla 3.272 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.747 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: Tel Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

