 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Mart ayında keskin artış gösterdi

Pazartesi, 25 Mayıs 2026 12:10:52 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %174,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 72.522 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 17,59 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 61,84 milyon $’a kıyasla 44,53 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke 32.631 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 11.154 mt ile Brezilya, 11,039 mt ile Kanada ve 8.155 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Mart ayında %7,3 düştü

25 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Mart ayında %20,2 düştü

22 May | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Mart ayında %6,5 geriledi

15 May | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mart ayında %6 arttı

11 May | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Şubat ayında %28,1 arttı

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Şubat ayında %50,4 düştü

29 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2026’nın Şubat ayında %12,4 düşüş gösterdi

28 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Şubat ayında %15,4 arttı

21 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Şubat ayında %0,3 düştü

15 Nis | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Ocak ayında %4,5 arttı

31 Mar | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.000 mm
Boy:  2.000 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.250 mm
Boy:  2.500 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Kalın Levha
Kalınlık:  10 mm
Genişlik:  1.500 mm
Boy:  3.000 mm
DEMPAS DEMIR MAM.PAZ.AS
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis