ABD’nin rulo levha ithalatı 2026’nın Mart ayında keskin artış gösterdi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin rulo levha ithalatı bir önceki aya kıyasla %174,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %13,3 düşüşle 72.522 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 17,59 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 61,84 milyon $’a kıyasla 44,53 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke 32.631 mt ile Türkiye oldu. Türkiye’yi, 11.154 mt ile Brezilya, 11,039 mt ile Kanada ve 8.155 mt ile Güney Kore takip etti.