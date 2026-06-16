ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Nisan ayında %10,5 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,5 düşüş ve 2025’in aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 100.047 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mart ayında kaydedilen 165,66 milyon $’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 143,98 milyon $’a kıyasla 149,61 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 71.016 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 63.270 mt’a kıyasla 63.339 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 36.339 mt ile Kanada takip etti. Nisan ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.