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ABD’nin çelik ithalatı 2026’nın Nisan ayında %7,6 arttı

Pazartesi, 15 Haziran 2026 15:05:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Nisan ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %7,6 artış ve yıllık bazda %8,2 düşüşle 1.730.765 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 1,6 milyon $ ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 2,19 milyar $’a kıyasla 1,75 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 264.056 mt ile Güney Kore, 243.415 mt ile Kanada, 195.354 mt ile Brezilya ve 170.641 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 405.057 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 412.511 mt’a kıyasla 443.025 mt oldu. Nisan ayında yassı mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 472.651 mt’a ve 2025’in Nisan ayında kaydedilen 652.779 mt’a kıyasla 481.952 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 349.879 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 318.924 mt’a kıyasla 433.181 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 304.072 mt’a ve 2025 yılının Nisan ayında kaydedilen 419.399 mt’a kıyasla 292.492 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı Nisan ayında %16 ve Ocak-Nisan döneminde %15 seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Yarı Mamul Yassı Ürünler Borular Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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