
ABD’nin takım çeliği ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 arttı

Çarşamba, 31 Aralık 2025 11:24:40 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin takım çeliği ihracatı Temmuz ayında bir önceki aya kıyasla %8,5 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %20,9 düşüşle 6.332 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 13,33 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 15,54 milyon $’a kıyasla 15,36 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 4.868 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.645 mt’a kıyasla 5.392 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

