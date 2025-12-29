ABD’nin çekme tel ihracatı 2025’in Ağustos ayında %2,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin çekme tel ihracatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,9 artış ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %11,7 düşüşle 6.315 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 16,1 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 18,9 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.706 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 2.554 mt’a kıyasla 2.700 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.429 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.