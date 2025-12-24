ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Ağustos ayında %8,5 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %8,5 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %39,9 düşüşle 7.720 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 22,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 29,8 milyon $’a kıyasla 26,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 2.679 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.878 mt’a kıyasla 3.285 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.872 mt ile Meksika takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.