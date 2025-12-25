ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %6,8 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin rulo levha ithalatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %6,8 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %14,5 düşüşle 67.523 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 44,4 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a kıyasla 45,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla rulo levha ithalatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 25.158 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 47.691 mt’a kıyasla 25.712 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 15.010 mt ile Güney Kore, 9.315 mt ile Brezilya, 6.383 ile Hollanda ve 5.957 mt ile Vietnam takip etti.