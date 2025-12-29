 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %2,3 yükseldi

Pazartesi, 29 Aralık 2025 11:39:18 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %66,3 artışla 51.27 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,7 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 40,4 milyon $’a kıyasla 42,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 4.963 mt’a kıyasla 20.202 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 15.907 mt ile Güney Kore, 8.218 mt ile Kanada, 2.763 mt ile Malezya, 2.462 mt ile İsveç ve 1.203 mt ile Slovenya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin çıkışlı levha fiyatları değişmedi, üretim düşüşleri olumlu etki yarattı

29 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Yıl sonu yaklaşırken AB’nin dördüncü çeyrek için ayırdığı ithalat kotaları tükeniyor

26 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %3,8 azaldı

26 Ara | Çelik Haberler

Liberty Steel Dalzell İngiltere hükümetinden aldığı siparişle faaliyetlerine yeniden başladı

26 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 52. Hafta, 2025

25 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %6,8 arttı

25 Ara | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025 yılının Aralık ayı ortasında %5,9 azaldı

25 Ara | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %33 geriledi

24 Ara | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları zayıf talep ve soğuk havalardan dolayı yatay

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %1,2 düştü

22 Ara | Çelik Haberler

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Levha
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.500 mm
Boy:  1.000 - 1.200 mm
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Baskılı Saclar
Kalınlık:  1 - 2 mm
ANK METAL
Teklifi Gör
Baklavalı Sac
Kalınlık:  2 - 10 mm
DEHA METAL
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis