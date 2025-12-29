ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Ağustos ayında %2,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %2,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %66,3 artışla 51.27 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,7 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 40,4 milyon $’a kıyasla 42,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Temmuz ayında kaydedilen 4.963 mt’a kıyasla 20.202 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 15.907 mt ile Güney Kore, 8.218 mt ile Kanada, 2.763 mt ile Malezya, 2.462 mt ile İsveç ve 1.203 mt ile Slovenya takip etti.