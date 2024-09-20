ABD’nin standart boru ithalatı Temmuz’da aylık %13,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Temmuz ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Haziran ayına kıyasla %13,1 düşüş ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %25,7 artışla 66.267 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 89,01 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 72,76 milyon $’a kıyasla 77,18 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 10.626 mt’a ve 2023 yılının Temmuz ayında 10.613 mt olan ithalata kıyasla 10.621 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.267 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 8.363 mt ile Türkiye, 7.070 mt ile Güney Kore, 6.114 mt ile Meksika ve 5.501 mt ile Umman takip etti.