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ABD’nin standart boru ithalatı Şubat’ta aylık %5 düştü

Pazartesi, 28 Nisan 2025 09:52:55 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Şubat ayında Ocak ayına kıyasla %5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %0,7 düşüşle 58.155 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 73,2 milyon $’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 71,9 milyon $’a kıyasla 64,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 14.542 mt’a ve 2024 yılının Şubat ayında 14.918 mt olan ithalata kıyasla 13.304 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.921 mt ile Meksika, 7.598 mt ile Türkiye, 6.424 mt ile BAE ve 4.359 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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