ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayında %6,5 azaldı

Cuma, 16 Nisan 2021 09:56:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Ocak ayına kıyasla %6,5 ve 2020 yılı Şubat ayına kıyasla %23 düşüşle 33.678 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 43,5 milyon $’a kıyasla 36,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 12.449 mt’a ve 2020 yılı Şubat ayında kaydedilen 13.812 mt’a kıyasla 11.474 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.911 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 3.961 mt ile Tayland, 3.429 mt ile Meksika ve 2.324 mt ile Umman takip etti.