ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayında %17,9 düştü

Çarşamba, 13 Mart 2024 09:12:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ocak ayında Aralık ayına kıyasla %17,9 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %26,9 düşüşle 52.427 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 74,5 milyon $’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 100,8 milyon $’a kıyasla 68,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 11.573 mt’a ve 2023 yılının Ocak ayında 14.437 mt olan ithalata kıyasla 12.901 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.926 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5.183 mt ile Meksika, 4.609 mt ile Güney Kore ve 2.897 mt ile Umman takip etti.