ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Mart ayında %27,9 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayına kıyasla %27,9 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %9,5 düşüşle 62.460 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 47,26 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 69,17 milyon $’a kıyasla 60,83 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 12.525 mt’a ve 2025 yılının Mart ayında 10.125 mt olan ithalata kıyasla 17.592 mt ile BAE oldu. BAE’yi 11.399 mt ile Vietnam, 10.708 mt ile Kanada, 5.737 mt ile Meksika ve 4.601 mt ile Umman takip etti.