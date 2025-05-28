ABD’nin standart boru ithalatı Mart’ta aylık %18,8 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Mart ayında Şubat ayına kıyasla %18,8 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,2 artışla 69.067 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 64,7 milyon $’a ve 2024 yılının Mart ayında kaydedilen 75,7 milyon $’a kıyasla 69,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 13.304 mt’a ve 2024 yılının Mart ayında 12.678 mt olan ithalata kıyasla 14.507 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 10.125 mt ile BAE, 9.726 mt ile Tayland, 8.946 mt ile Vietnam ve 7.942 mt ile Güney Kore takip etti.