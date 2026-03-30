ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %38,7 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %38,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %45,3 düşüşle 6.183 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 9,11 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 17,78 milyon $’a kıyasla 12,65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.414 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 4.235 mt’a kıyasla 3.184 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.818 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.