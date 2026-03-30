ABD’nin yapısal boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %38,7 arttı

Pazartesi, 30 Mart 2026 12:02:44 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin yapısal boru ihracatı bir önceki aya kıyasla %38,7 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %45,3 düşüşle 6.183 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 9,11 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 17,78 milyon $’a kıyasla 12,65 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 2.414 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 4.235 mt’a kıyasla 3.184 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.818 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda yapısal boru ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin standart boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %9 artış kaydetti

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2026’nın Ocak ayında %30,7 arttı

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2026’nın Ocak ayında %35,8 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2026’nın Ocak ayında %23,4 arttı

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %18 geriledi

10 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Aralık ayında değişmedi

09 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Aralık ayında %11,8 geriledi

06 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Aralık ayında %44,1 arttı

05 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı 2025’in Aralık ayında %14,6 düşüş kaydetti

04 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı 2025’in Kasım ayında %15,9 düştü

19 Şub | Çelik Haberler

