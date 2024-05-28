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ABD’nin standart boru ithalatı Mart’ta aylık %15,4 yükseldi

Salı, 28 Mayıs 2024 11:50:42 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Şubat ayına kıyasla %15,4 artış ve yıllık %0,4 düşüşle 67.587 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 71,9 milyon $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 87,9 milyon $’a kıyasla 75,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.918 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında 16.726 mt olan ithalata kıyasla 12.678 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.098 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 9.379 mt ile Güney Kore, 8.548 mt ile Türkiye ve 6.132 mt ile Umman takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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