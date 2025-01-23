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ABD’nin standart boru ithalatı Kasım’da aylık %5,8 artış kaydetti

Perşembe, 23 Ocak 2025 09:25:44 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında Ekim ayına kıyasla %5,8 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %18,3 artışla 65.446 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 71,6 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 64,1 milyon $’a kıyasla 73,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 13.522 mt’a ve 2023 yılının Kasım ayında 13.064 mt olan ithalata kıyasla 12.853 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.737 mt ile BAE, 7.893 mt ile Vietnam, 6.300 mt ile Güney Kore ve 5.726 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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