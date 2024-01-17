ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %22,9 düştü

Çarşamba, 17 Ocak 2024 09:21:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında Ekim ayına kıyasla %22,9 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %23,3 düşüşle 53.469 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 80,7 milyon $’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 100,7 milyon $’a kıyasla 64,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 11.538 mt’a ve 2022 yılının Kasım ayında 13.085 mt olan ithalata kıyasla 13.065 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.874 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5.738 mt ile Meksika, 4.607 mt ile Umman ve 4.502 mt ile Tayland takip etti.