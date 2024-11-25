ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %16,2 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Eylül ayında Ağustos ayına kıyasla %16,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %2,6 düşüşle 55.027 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 73,2 milyon $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 73 milyon $’a kıyasla 65,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 10.729 mt’a ve 2023 yılının Eylül ayında 11.376 mt olan ithalata kıyasla 11.767 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.918 mt ile BAE, 6.503 mt ile Meksika, 6.285 mt ile Vietnam ve 5.890 mt ile Güney Kore takip etti.