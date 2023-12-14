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ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayında %22,9 arttı

Perşembe, 14 Aralık 2023 09:12:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yıl Ekim ayında Eylül ayına kıyasla %22,9 artış ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %11,1 düşüşle 69.399 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 72,9 milyon $’a ve 2022 yılının Ekim ayında kaydedilen 115,5 milyon $’a kıyasla 80,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 11.376 mt’a ve 2022 yılının Ekim ayında 16.448 mt olan ithalata kıyasla 13.538 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.492 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 8.715 mt ile Tayland, 6.627 mt ile Meksika ve 6.581 mt ile Umman takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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