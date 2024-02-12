ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında %19,4 arttı

Pazartesi, 12 Şubat 2024 09:29:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kasım ayına kıyasla %19,4 ve 2022 yılının aynı ayına kıyasla %8,2 artışla 63.862 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 64,1 milyon $’a ve 2022 yılının Aralık ayında kaydedilen 88,5 milyon $’a kıyasla 74,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 9.874 mt’a ve 2022 yılının Aralık ayında 36.030 mt olan ithalata kıyasla 11.637 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 11.573 mt ile Kanada, 6.607 mt ile Güney Kore, 5.393 mt ile Vietnam ve 5.378 mt ile Meksika takip etti.