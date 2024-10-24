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ABD’nin standart boru ithalatı Ağustos ayında %3,6 düştü

Perşembe, 24 Ekim 2024 09:16:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla %3,6 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %7,7 düşüşle 63.928 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 77,2 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 86,3 milyon $’a kıyasla 73,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 10.267 mt’a ve 2023 yılının Ağustos ayında 9.073 mt olan ithalata kıyasla 11.986 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. BAE’yi, 10.729 mt ile Kanada, 9.447 mt ile Vietnam, 8.004 mt ile Meksika ve 5.947 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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