ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD'nin standart boru ithalatı bu yılın Eylül ayında bir önceki aya kıyasla %38,2 ve yıllık %12,7 düşüşle 44.172 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 65,3 milyon $'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 48,3 milyon $'a kıyasla 47,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 7.149 mt'a ve 2025 yılının Eylül ayında kaydedilen 7.508 mt'a kıyasla 10.742 mt ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi 7.327 mt ile Kanada, 4.174 mt ile Meksika, 3.955 mt ile Vietnam ve 3.902 mt ile Çin takip etti.