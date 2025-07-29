ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Mayıs ayında %8,7 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin standart boru ithalatı Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %8,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %16,7 düşüşle 60.924 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 69,4 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 85,2 milyon $’a kıyasla 62,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 12.661 mt’a ve 2024 yılının Mayıs ayında 10.769 mt olan ithalata kıyasla 13.318 mt ile BAE oldu. BAE’yi 12.096 mt ile Vietnam, 8.598 mt ile Kanada, 7.447 mt ile Güney Kore ve 4.961 mt ile Çin takip etti.