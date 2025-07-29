 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin standart boru ithalatı 2025’in Mayıs ayında %8,7 düşüş kaydetti

Salı, 29 Temmuz 2025 10:07:53 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre ABD’nin standart boru ithalatı Mayıs ayında Nisan ayına kıyasla %8,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %16,7 düşüşle 60.924 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, önceki ayda kaydedilen 69,4 milyon $’a ve 2024 yılının Mayıs ayında kaydedilen 85,2 milyon $’a kıyasla 62,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 12.661 mt’a ve 2024 yılının Mayıs ayında 10.769 mt olan ithalata kıyasla 13.318 mt ile BAE oldu. BAE’yi 12.096 mt ile Vietnam, 8.598 mt ile Kanada, 7.447 mt ile Güney Kore ve 4.961 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD Türkiye’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya vergi getirmedi

29 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı 2025’in Mayıs ayında %10,3 arttı

28 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı 2025’in Mayıs ayında %97,8 artış kaydetti

28 Tem | Çelik Haberler

Vallourec’in net kârı ve satış geliri yılın ikinci çeyreğinde düştü, 2025'in ikinci yarısından beklentiler toparlanma ...

25 Tem | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boru için nihai antidamping marjları belirledi

25 Tem | Çelik Haberler

Interpipe Titlis'teki gözlem kulesinin yeniden inşası için çelik boru tedarik etti

25 Tem | Çelik Haberler

Corinth Pipeworks Yunanistan-Kuzey Makedonya doğal gaz hattına boru tedarik edecek

24 Tem | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yukarı yönlü seyrini sürdürdü

24 Tem | Boru

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları artış kaydetti

23 Tem | Boru

AB’nin Türkiye’ye ayırdığı sıcak rulo sac kotasının yarısı ilk ayda doldu

23 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis