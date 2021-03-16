ABD’nin soğuk sac ihracatı Ocak ayında %9,5 arttı

Salı, 16 Mart 2021 10:20:13 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu ön verilerine dayanarak açıklanan verilere göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin soğuk sac ihracatı Aralık ayına göre %9,5 artış fakat geçen yılın Ocak ayına kıyasla %6,7 düşüş göstererek 35.814 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri ise önceki ay kaydedilen 33,4 milyon $’a ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 38,9 milyon $’a kıyasla 37,6 milyon $ seviyesinde gerçekleşti.

Ocak ayında, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Aralık ayındaki 21.615 mt’a ve geçen yılın aynı ayındaki 26.135 mt’a kıyasla 22.501 mt ihracat yapılan Meksika oldu. Meksika’yı 12.451 mt ile Kanada izledi. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.