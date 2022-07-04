ABD’nin soğuk sac ithalatı Mayıs ayında %10,5 arttı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 08:55:56 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin soğuk sac ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,5 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %18,5 artışla 132.965 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 176 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 121,6 milyon $’a kıyasla 204,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ithalatı yaptığı ülke, Nisan ayında kaydedilen 39.447 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 38.818 mt’a kıyasla 44.971 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 28.838 mt ile Meksika, 9.819 mt ile Avustralya, 9.162 mt ile Türkiye ve 6.726 mt ile Güney Kore takip etti.