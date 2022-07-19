ABD’nin soğuk sac ihracatı Mayıs ayında %18,7 düştü

Salı, 19 Temmuz 2022 09:10:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,5 artışla 51.718 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 60,8 milyon $’a kıyasla 65,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 44.689 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 37.496 mt’a kıyasla 36.023 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.762 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.