﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk sac ihracatı Mayıs ayında %18,7 düştü

Salı, 19 Temmuz 2022 09:10:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk sac ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %18,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,5 artışla 51.718 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 74,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 60,8 milyon $’a kıyasla 65,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 44.689 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 37.496 mt’a kıyasla 36.023 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 14.762 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Soğuk Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye’de kaplamalı ve soğuk sac fiyatları tedarikçilerin artış hedeflerine rağmen nispeten sabit kaldı

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk sac teklifleri yerel fiyatlardaki toparlanmaya rağmen sertçe düştü

20 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın soğuk sac ve şerit sevkiyatı Mayıs ayında aylık %4,5 arttı

20 Tem | Çelik Haberler

Hindistan’da yerel soğuk sac satış fiyatları düşük tonajlı bağlantıların sürmesi sonucu sabit kaldı

18 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de sıcak ve soğuk sac fiyatları ne seviyede sabitlenecek?

18 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Romanya’da yassı mamul fiyatları sabit fakat soğuk sac piyasasında görünüm karışık

14 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

AB’nin yeni kota döneminde Türkiye için ayırdığı inşaat demiri kotası tükendi

14 Tem | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 28. Hafta

14 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk sac fiyatları yerel teklifler 58$/mt düştüğü için gevşedi

13 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı Mayıs ayında %4,4 düştü

13 Tem | Çelik Haberler