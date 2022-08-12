ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında %5,8 düştü

Cuma, 12 Ağustos 2022 09:09:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %5,8 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %3,1 artışla 48.708 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 65,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a kıyasla 65,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 36.023 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 32.784 mt’a kıyasla 31.053 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 15.777 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri soğuk rulo sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.