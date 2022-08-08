ABD’nin çelik ihracatı Haziran ayında %0,9 arttı

Pazartesi, 08 Ağustos 2022 09:11:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %0,9 ve yıllık %2,9 artışla 725.703 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 1,36 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 1,09 milyar $’a kıyasla 1,41 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Haziran ayında aylık %0,9 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %5,7 artışla 358.777 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %2,8 artışla ve yıllık %3,2 düşüşle 317.529 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 2.804 mt ile Avustralya, 2.713 mt ile Pakistan, 2.367 mt ile Brezilya, 2.171 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 2.048 mt ile Çin oldu.

Ayrıca Haziran ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 107.569 mt ile galvanizli sac, 84.484 mt ile boyuna kesme levha, 60.509 mt ile sıcak sac, 48.708 mt ile soğuk sac ve 35.559 mt ile rulo levha oldu.