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ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayında %7,9 arttı

Cuma, 07 Ekim 2022 09:13:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %7,9 ve yıllık %4,9 artışla 726.363 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 1,31 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a kıyasla 1,38 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Ağustos ayında aylık %3,9 artışla ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %2,6 düşüşle 325.118 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %10,1 ve yıllık %10,4 artışla 346.841 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.652 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.991 mt ile Avustralya, 2.958 mt ile Bahamalar, 2.837 mt ile Çin ve 2.735 mt ile Brezilya oldu.

Ayrıca Ağustos ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 108.313 mt ile galvanizli sac, 101.713 mt ile boyuna kesme levha, 55.517 mt ile sıcak sac, 54.329 mt ile soğuk sac ve 46.997 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Levha Galvanizli Soğuk Sac Sıcak Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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