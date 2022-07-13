ABD’nin çelik ihracatı Mayıs ayında %4,4 düştü

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 09:44:29 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %4,4 düşüşle ve yıllık %6,9 artışla 719.314 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 1,39 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 1,04 milyar $’a kıyasla 1,36 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Mayıs ayında aylık %0,3 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %24,6 artışla 361.951 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %6,6 ve yıllık %6,8 düşüşle 308.843 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.082 mt ile Çin, 2.425 mt ile Pakistan, 2.291 mt ile Hollanda, 2.255 mt ile Bahamalar ve 2.142 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Mayıs ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 114.514 mt ile galvanizli sac, 84.484 mt ile boyuna kesme levha, 51.718 mt ile soğuk sac, 47.164 mt ile sıcak sac ve 38.803 mt ile rulo levha oldu.