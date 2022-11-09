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ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %9,7 azaldı

Çarşamba, 09 Kasım 2022 09:16:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ihracatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %9,7 ve yıllık %1,1 düşüşle 656.246 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,38 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 1,12 milyar $’a kıyasla 1,26 milyar $ oldu.

ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı Eylül ayında aylık %58,3 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %54,4 düşüşle 302.734 mt oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 3.336 mt ile Brezilya, 2.934 mt ile Çin, 2.433 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.118 mt ile Hindistan ve 2.092 mt ile İtalya oldu.

Ayrıca Eylül ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 99.346 mt ile galvanizli sac, 94.152 mt ile boyuna kesme levha, 48.132 mt ile sıcak sac, 48.141 mt ile soğuk sac ve 29.241 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Galvanizli Soğuk Sac Sıcak Sac Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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